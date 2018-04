Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 US-Dollar belassen. Experte Joe Ritchie rechnet bei dem US-Industriekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Kürzung des Ausblicks für 2018. Dem Experten zufolge könnte diese schon bei der in Kürze erwarteten Zahlenvorlage zum ersten Quartal passieren./tih/he Datum der Analyse: 16.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2018-04-16/23:16

ISIN: US3696041033