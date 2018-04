Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 150 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Markus Mittermaier hält die Papiere der Münchner in einer am Dienstag vorliegenden Studie für deutlich unterbewertet. Auch das enorme Margenpotenzial sei damit nicht angemessen berücksichtigt. Mit seinem neuen Kursziel gehe er davon aus, dass sich die Bewertungslücke zur Hälfte schließt, so der Experte./ag/bek Datum der Analyse: 17.04.2018

