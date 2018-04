BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) und die Europäische Union haben sich hinter den Militärschlag gegen das syrische Regime von Machthaber Baschar al-Assad gestellt. Die von den USA, Großbritannien und Frankreich unternommenen Anstrengungen, das Assad-Regime vom Einsatz chemischer Waffen abzuhalten, würden "uneingeschränkt unterstützt", hieß es in einer Erklärung. Die Reaktion am 13. April sei "begrenzt, verhältnismäßig und notwendig" gewesen.

Als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz durch syrische Regierungstruppen hatten die USA, Frankreich und Großbritannien Raketen abgeschossen und Angriffe in dem Bürgerkriegsland geflogen. US-Präsident Donald Trump sagte in einer kurzen Fernsehansprache im Weißen Haus, er habe "Präzisionsschläge" gegen Ziele angeordnet, die mit den mutmaßliche Chemiewaffen des syrischen Regimes in Zusammenhang stünden.

