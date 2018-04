Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-17 / 08:18 *Nordwest-Sektor offenbart sensationelle 571 mg/l Lithium - Asiatischer Partner in Sicht?* Unser Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] veröffentliche soeben weitere grandiose Bohrergebnisse (LINK) [2]. Die Sole-Analysen aus CAU17 zeigten im Durchschnitt 571 mg/l Lithium und 4.488 mg/l Kalium. Das sensationelle an diesen Bohrergebnissen ist die Tatsache, dass diese in dem bis dato wenig explorierten Nordwesten des Projekts entdeckt wurden. Zwischenzeitlich wurde das Phase 2 Bohr- und Pumpprogramm abgeschlossen, in Kürze erwartet das Unternehmen Ergebnisse einer weiteren Bohrung. Aufgrund der hervorragenden Bohrergebnisse wird man bereits Mitte April Phase 3 des Bohrprogramms starten. Gemeinsam mit JV-Partner Orocobre (WKN A0M61S) [3] rechnet man in wenigen Wochen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Ressourcenschätzung. Nachdem zuletzt die durchgeführten Pumptest auf dem Cauchari Gebiet äußerst positive Ergebnisse zu Tage brachten (LINK) [4], zeichnet sich immer mehr ab, dass die in Kürze erwartete Ressourcenschätzung alle Erwartungen übertreffen wird. Wir sind der Ansicht, dass bereits vor Verkündung der Ressourcenschätzung der Kurs in Richtung 1 EUR Marke ansteigen wird. *Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrung CAU17:* *- *Die im NW-Sektor niedergebrachte Bohrung CAU17 durchteufte ausgedehnte Kieslagen und sandige Sedimente ähnlich jenen in Bohrung CAU18, die 2,6km weiter östlich liegt. - Die Bohrungen haben jetzt bestätigt, dass der NW-Sektor Sedimente mit einem relativ großen nutzbaren Porenraum und Permeabilität beherbergt, die sich von CAU17 und CAU18 über CAU007 bis CAU16 und CAU15 nach Süden erstrecken, siehe Abbildung 1. - Die Sole-Probennahme aus CAU17 lieferte im Durchschnitt Gehalte von 571 mg/l Li und 4.488 mg/K aus drei Proben, die aus dem unteren Teil der Kiesabfolge zwischen 177m und 203m Tiefe entnommen wurden. Diese Proben besitzen ein Mg/Li-Verhältnis von im Durchschnitt 2,3:1, vergleichbar mit dem nagegelegenen Projekt Olaroz und anderen Bohrungen im NW-Sektor. - Die Kernbohrung CAU14 im SO-Sektor hat jetzt eine Tiefe von 445m erreicht. Die Zielsetzung dieser Bohrung ist die Bewertung der Kontinuität der tiefen Sandeinheiten im SO-Sektor. - Der Abschluss der Ressourcenschätzung für Cauchari wird jetzt Mitte Mai erwartet. - Die Bohrungen der Phase 3 werden im Mai beginnen, wenn neue Bohrgeräte vor Ort gebracht werden, um die tiefen überwiegend sandigen Einheiten im SO-Sektor zu durchteufen. *Der Projektleiter, Herr Andy Robb, sagte: * "_Die Ergebnisse von CAU17 sind sehr ermutigend, da sie die Kontinuität der hohen Gehalte der Sole und eine attraktive chemische Zusammensetzung der Sole im Norden des NW-Sektors zeigen. Die Bohrarbeiten in diesem Gebiet zu Zwecken der Ressourcenschätzung wurden jetzt abgeschlossen und nach Abschluss der Bohrung CAU14 wird bis Mitte Mai eine neue Ressourcenschätzung für das Projekt durchgeführt."_ *Ressourcenschätzung könnte Aufmerksamkeit der Lithiumgrößen auf Advantage Lithium lenken. * Seit Bekanntwerden des Übernahmeangebots für Lithium X Energy (WKN A2ABEY) [5], die von der chinesischen Firma Nextview New Energy 265 Mio. CAD geboten bekommen hat, gab es auch immer wieder Übernahmefantasien bei Advantage Lithium. Sollten die positiven Annahmen eintreffen und die Ressourcenschätzung tatsächlich zwischen 3 und 4 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat bestätigen, müsste Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] mit mehr als 500 Mio. CAD bewertet werden, wenn man das Übernahmeangebot von Lithium X Energy (WKN A2ABEY) [5] ins Verhältnis setzt! Lithium X Energy (WKN A2ABEY) [5] verfügt aktuell lediglich über eine Reserve von 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat. *SO-Sektor - Ergebnisse CAU12 und CAU13* Für die Kernbohrungen CAU12 und CAU13 im Süden des SO-Sektors sind die Ergebnisse eingetroffen. Diese Kernbohrungen durchteuften eine Abfolge von Einheiten mit vorherrschend Halit und Ton, die mit Einheiten mit vorherrschend Sand wechsellagernd sind. Einheiten mit vorherrschend Sand wurden von CAU12 ab 358m Tiefe bis zum Ende der Bohrung in 413m Tiefe durchteuft und die Bohrung CAU13 durchteufte diese Einheiten ab 407m Tiefe bis zum Ende der Bohrung in 449m Tiefe. Man nimmt an, dass diese vorherrschend sandigen Einheiten mit Sandeinheiten korrelieren, die an der Sole der Rotary-Bohrung CAU11 durchteuft wurden. Die Pumptests in CAU11 wurden mit einer Flussrate von 19 l/s durchgeführt, wie im Februar 2018 berichtet wurde. Die chemischen Analysen der Sole von CAU13 aus einem Abschnitt zwischen 39m und 281m Tiefe lieferten im Durchschnitt 435 mg/l Lithium und 4.088 mg/l Kalium. Keine Probe wurde aus den tieferen Sandeinheiten erfolgreich entnommen. Die chemischen Analysen der Sole von CAU12 aus einem Abschnitt zwischen 25m und 169m Tiefe lieferten im Durchschnitt 305 mg/l Lithium und 3.048 mg/l Kalium. Keine Probe wurde aus den tieferen Sandeinheiten erfolgreich entnommen. Das MG/Li- Verhältnis dieser Solen liegt im Durchschnitt bei 2,7:1 bzw. 2,5:1, was geringfügig höher ist als in den Bohrungen weiter nördlich. Für den SO-Sektor sind weitere tiefere Bohrungen geplant, um zusätzliche Informationen über die tiefere Sandeinheit zu liefern. *Kernbohrung CAU14* Die Kernbohrung CAU14 hat eine Tiefe von 445m erreicht. Der Abschluss der Bohrung CAU14 wird Phase 2 des Arbeitsprogramms auf Cauchari beenden und sie wird die letzte Bohrung sein, die in die kommende Ressourcenschätzung aufgenommen wird. Die Bohrungen der Phase 3 werden im Mai 2018 beginnen, wenn neue Bohrgeräte vor Ort gebracht werden. Dieses Programm wird auf eine weitere Abgrenzung der tiefen vorherrschend sandigen Einheiten im SO-Sektor zielen, die zurzeit in Tiefen lagern, die jenseits der Leistungsfähigkeit der aktuellen Bohrgeräte liegen. *CEO von Advantage Lithium befindet sich aktuell in Asien um Verhandlungen mit strategischen Partner zu führen* Vor allem chinesische Batteriehersteller, Kathodenproduzenten und Automobilkonzerne setzen derzeit alle Hebel in Bewegung, um sich Lithiumvorkommen in allen Phasen der Entwicklung, zu sichern. Diese Tatsache, hat nicht zuletzt der von Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [6] abgeschlossene Deal gezeigt. Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [6] konnte nach Bekanntwerden der Ressourcenschätzung von über 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat, einen strategischen Partner aus China gewinnen. Im Zuge der News, kam es zu einer Neubewertung von Millennial Lithium, zwischenzeitlich betrug die Marktkapitalisierung weit über 200 Mio. EUR. Gerade In der Volksrepublik ist bereits die Hälfte aller Elektromobile weltweit unterwegs und im vergangenen Jahr überstieg der globale Absatz erstmals die Marke einer Million. Das ist aber nur ein blasser Vorgeschmack der zu erwartenden Entwicklung, denn die Regierung in Peking hat das Ziel ausgegeben, dass 2025 rund 7 Mio. Elektromobile in China fahren sollen! *Die Chancen der nächste Übernahmekandidat im argentinischen Lithium Dreieck zu sein, stehen für Advantage Lithium äußerst gut. Sollte die Ressourcenschätzung die erwarteten 3-4 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat bestätigen oder sogar übertreffen, wäre das ein sensationeller Erfolg. Allein diese Tatsache würde aus dem Stand mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung des Aktienkurses bedeuten! * *Die Kontaktaufnahme mit möglichen Interessenten und Vorbereitung möglicher Übernahmeangebote hat bereits durch die aktuelle Asienreise des CEO's der Advantage begonnen. Unserer Meinung nach wird die Advantage Lithium in Kürze einen strategischen Partner präsentieren, der zusammen mit Advantage Lithium und deren Joint Venture-Partner Orocobre das Cauchari-Projekt im argentinischen Lithiumdreieck entwickeln wird.* LINK zur unserer Erstempfehlung mit allen Hintergrundinformationen! [7] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 17, 2018 02:17 ET (06:17 GMT)