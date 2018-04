Weiter in Zurückhaltung übten sich die europäischen Marktteilnehmer zu Wochenbeginn, für die meisten Indices endete der Handelstag mit einem leichten Abschlag. Lediglich für die Börse in London fiel das Minus etwas deutlicher aus, hier gab es eine 0,9% tiefere Notierung des Footsie zu verzeichnen. Es gab keine weitere Eskalation im Syrienkonflikt, aber es fehlten neue positive Anreize, die zu einer risikofreudigeren Stimmung verleiten hätten können. So blieb der Handel über weite Strecken ruhig ohne allzu große Bewegungen. Bester Sektor waren die Reise- und Freizeitwerte mit einem Plus von 0,7%, auch der Technologiesektor konnte moderat zulegen. Lufthansa konnte auf Grund leicht nachgebender Ölpreise ein Tagesplus von 1,6%...

