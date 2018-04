Im aktuellen Austrian Stock Talk by Wiener Börse gibt es einen Beitrag von CEO der UNIQA Insurance Group AG Andreas Brandstetter. "Uniqa ist 200 Jahre alt und so sexy wie nie zuvor", so die Einleitung von CEO Brandstetter. Er spricht weiters über aktuelle Zahlen und Fakten zum Unternehmen. Die Uniqa Insurance Group AG ist die Dachgesellschaft eines der größten österreichischen Versicherungskonzerne, der Uniqa Group. Die Gesellschaft betreibt als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation das indirekte Geschäft für die operativen Versicherungsgesellschaften des Konzerns und ist zentraler Rückversicherer. Die Konzernzentrale befindet sich im Uniqa Tower in Wien. https://www.youtube.com/watch?v=sz6ID7Hv0wI

