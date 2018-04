Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie stärkt sein Pharmaproteingeschäft mit dem Kauf einer Biotechnologie-Anlage in den Niederlanden. Verkäufer sei der Biopharmazeutika-Hersteller SynCo Bio Partners mit Sitz in Amsterdam, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Zur Höhe des Kaufpreises hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

"Diese strategische Akquisition ist ein wichtiger Schritt für unser weiteres Wachstum im stark expandierenden Markt für Biopharmaka", sagte Wacker-Vorstandsmitglied Auguste Willems. "Mit der neuen Anlage können wir die starke Nachfrage des Markts auch in den kommenden Jahren sicher bedienen."/gl/jha/

2018-04-17/08:58