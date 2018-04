Das in Düsseldorf ansässige Bankhaus Lampe hat DWS am Montag mit "Kaufen" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Demnach dürfte der Vermögensverwalter von der beschleunigten Branchenkonsolidierung profitieren und so seine Position in Europa weiter stärken, schreiben die Analysten der Bank.

Bank sieht neue Jahreshöchststände

Technisch sah es für die Aktie nach dem Börsendebüt Ende März und einem darauf folgenden Verlaufshoch bei 33,08 Euro zunächst ganz gut aus, nur wenig später stellte sich aber ein mehrtägiger Abwärtstrend ein und drückte das Papier auf 29,54 Euro abwärts. Erst an dieser Stelle konnte das Papier im weiteren Verlauf eine kleine Trendwende vollziehen und stieg zunächst an die 200-Stunden-Durchschnittslinie um 31,30 Euro an. Darunter verweilt die Aktie von DWS nun seit einigen Tagen und bereitet sich offenbar auf einen Ausbruch darüber vor. ...

