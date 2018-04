US-Präsident Donald Trump ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und gerne mal mit harten Worten gegen alles auszuteilen, was ihm nicht in den Kram passt - am liebsten via Twitter. Nachdem Netflix am Montagabend starke Zahlen für das erste Quartal präsentiert hat, kursiert im Netz nun ein Tweet, in dem er den Streaming-Dienst ins Visier nimmt. So scheint es zumindest.

Den vollständigen Artikel lesen ...