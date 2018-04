Liebe Trader,

Seit grob Dezember dieses Jahres findet sich das Wertpapier des Online-Händlers Zalando in einer denkbar unbequemen Position wieder. Denn die Aktie prallte mehrmals von einer auf der Oberseite liegenden Trendkanalbegrenzung zur Unterseite ab und drohte im Kursverlauf eine mögliche SKS-Trendwendeformation zu etablieren. Diese schienen auch mit dem Kurseinbruch Anfang März aktiviert worden zu sein, aber wenig später stellte sich dies als Fehlsignal heraus. Das Niveau von 48,15 Euro konnte im Nachhinein aber doch nicht überwunden werden, das Papier setzte wieder deutlich zurück und droht nun erneut unter einen wichtigen Support einzubrechen. Dieses Szenario bietet daher wieder Chancen an einer fallenden Zalando-Aktie zu partizipieren, wenn auch mit gewissen Risiken.

Short-Chance:

Intraday kann sich die Aktie von Zalando am Bereich von 43,00 Euro festklammern, sollte jedoch der Kursverlauf unter 42,69 Euro abtauchen, ist mit einem sofortigen Rücksetzer zunächst an 41,67 Euro zu rechnen, darunter sogar auf die Novembertiefs von 39,25 Euro. Für diesen Fall können Investoren über entsprechende Short-Positionen reagieren und dabei binnen kürzester Zeit eine schöne Rendite herausholen. Die Verlustbegrenzung bei diesem Setup sollte aber noch oberhalb von 44,00 Euro angesetzt werden.

Ein Kurssprung darüber könnte hingegen zu einem kleineren Befreiungsschlag und Kursaufschlägen bis rund 48,00 Euro führen. Trotzdem bliebe der Zalando-Aktie im weiteren Verlauf nur wenig Spielraum auf der Oberseite, denn bereits ein Stück weit höher verläuft die markante Begrenzungslinie der Vormonate und dürfte Kursgewinne effektiv eindämmen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 42,65 Euro

Kursziel: 41,67 / 39,25 Euro

Stop: > 44,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,35 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 43,57 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

