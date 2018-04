Die Mittelständler könnten ihren Kunden viel besser auf die Spur kommen, wenn sie die Chancen der Datenanalyse besser nutzen würden. Doch es hakt an vielen Stellen.

Nur gut jedes dritte mittelständische Unternehmen in Deutschland sammelt Informationen und Daten über einzelne Kunden sowie deren Konsum- und Kaufverhalten. Die große Mehrheit, 60 Prozent, verzichtet darauf. Gerade einmal acht Prozent der Mittelständler erheben diese Daten systematisch. Obwohl Big Data seit Jahrzehnten als Schlagwort bekannt und der Nutzen unumstritten ist: Zwischen Bewusstsein und Umsetzung klafft in Deutschlands Mittelstand eine große Lücke.

Ermittelt hat diese Diskrepanz zwischen Denken und Handeln die neue Mittelstandsstudie der Commerzbank. Für die Untersuchung wurden 2000 Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 2,5 Millionen Euro befragt.

Und selbst wenn Daten im Unternehmen gesammelt werden, kümmern sich nur zwölf Prozent der Entscheider - Manager der Top-Ebene und Unternehmer - darum. Sie verpassen so die Chance, Daten zu Kunden, Nutzen und Märkten auszuwerten, intelligente Schlüsse daraus zu ziehen und die Unternehmensziele konsequent in Richtung Kunden auszurichten.

Was die Unternehmen davon abhält? In 31 Prozent der Fälle sind es die Führungskräfte, die blocken. In 30 Prozent der Unternehmen ...

