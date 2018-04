Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2018 wurden in Deutschland 6,8 % weniger Zigaretten versteuert als im ersten Quartal 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging auch die Menge des versteuerten Feinschnitts (- 6,9 %) sowie der Absatz von Pfeifentabak (- 22,3 %) zurück. Zum Pfeifentabak gehören auch Wasserpfeifentabak und neuartige Pfeifentabakprodukte. Bei Zigarren und Zigarillos stieg der Absatz dagegen an: Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es ein Plus von 11,2 %.



Insgesamt wurden im ersten Quartal 2018 Tabakwaren im Wert von 5,9 Milliarden Euro versteuert. Das waren rund 0,3 Milliarden Euro oder 4,7 % weniger als im ersten Quartal 2017.



