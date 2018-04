Trotz aller Branchen-Probleme hat die BMW Group nach eigenen Angaben mit insgesamt 604.629 ausgelieferten BMW, MINI und Rolls-Royce Fahrzeugen ihr bestes erstes Quartal aller Zeiten verzeichnet. Dies entspreche einer Steigerung von 3 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und sei das erste Mal, dass das Unternehmen zu diesem frühen Zeitpunkt eines Jahres bereits mehr als 600.000 Fahrzeuge verkauft habe. "Wir freuen uns auch über die weltweit steigende Kundennachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen, deren Absatz in diesem rapide wachsenden Bereich in den ersten drei Monaten des Jahres um 38,3 Prozent zulegte", wurde Vertriebsvorstand Pieter Nota per Pressemitteilung zitiert.

Aktie konnte sich erholen

Zum Chart. Im Januar kletterte die Aktie von BMW auf das bis heute gültige Jahreshoch von 97,50 Euro. Danach allerdings ging es ziemlich rasch Richtung Süden - die Autoaktie musste sich einer recht scharfen Korrektur unterziehen. Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...