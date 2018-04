Im aktuellen Anleihen-Barometer zu der 5,50%-EYEMAXX-Anleihe (A2GSSP) bewerten die Analysten KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe des Immobilienunternehmens als "durchschnittlich attraktiv mit positivem Ausblick" und 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Zur Begründung: Die EYEMAXX Real Estate AG habe sich laut KFM als Immobilienprojektentwickler mit einem erfolgreichen Track Record im Markt etabliert. Mit der erfolgreichen Umsetzung der befindlichen Immobilienprojekte mit einem Volumen in Höhe von 757 Millionen Euro an unterschiedlichen Standorten könne die Emittentin in den kommenden Jahren ihre Bonitätskennzahlen signifikant verbessern. Mit der Zeichnungsrendite in Höhe von 5,576% p.a. (auf Kursbasis 100,00% zur Zeichnungsfrist im Zeitraum vom 19.04. bis zum 24.04.2017) in Verbindung mit der zu erwarteten Verbesserung der Bonitätskennziffern für die kommenden Jahre bewerten die KFM-Analysten die 5,50%-EYEMAXX-Anleihe daher als "durchschnittlich attraktiv mit positiven Ausblick".

EYEMAXX-Anleihe ...

