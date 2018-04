Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, hat sich mit Fitbit (NYSE: FIT) zusammengetan, dem führenden internationalen Wearables-Unternehmen, um kontaktlose Zahlungen über Fitbit Pay anzubieten. In den kommenden Wochen werden alle Fitbit-Pay-Kunden in Europa von Wirecards Flagship-Produkt boon profitieren - einer einfachen, sicheren und voll digitalen Mobile-Payment-Lösung, mit denen sie am Point-of-Sale zahlen können - sodass Nutzer ihre physischen Geldbörsen und ihre Smartphones zu Hause lassen können. Kunden in Italien, Irland, Spanien, der Schweiz und Großbritannien können ab jetzt ihre digitalen boon-Karten zu Fitbit Pay hinzufügen und mit ihren Fitbit-Ionic- oder Fitbit-Versa-Smartwatches an allen Mastercard Kontaktlos-Akzeptanzstellen sicher bezahlen.



Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard, sagt: "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Fitbit, durch die wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Freiheit bei der Auswahl ihrer bevorzugten Geräte für den Einsatz ihrer digitalen boon-Karten bieten können. boon-Kunden können jetzt beim Sport ihre Smartphones zu Hause lassen, ohne im Alltag eingeschränkt zu sein."



Fitbit Pay lässt sich auf Fitbit Ionic und Fitbit Versa leicht einrichten: In einfachen Schritten wird in der Fitbit App eine Kredit- oder Debitkarte zur Fitbit Wallet des Nutzers hinzugefügt*. Zum Bezahlen hält man einfach die linke Taste der Watch gedrückt, bis die Debit- oder Kreditkarte auf dem Display erscheint, dann hält man die Watch vor ein Bezahlterminal, bis eine Zahlungsbestätigung auf der Anzeige erscheint.



Fitbit Pay ist mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Eine dem Industriestandard entsprechende Tokenization-Plattform gewährleistet, dass die Karteninformationen eines Nutzers niemals an Händler oder Fitbit weitergegeben werden. Außerdem wählt der Kunde während der Einrichtung von Fitbit Pay einen vierstelligen PIN-Code als zusätzlichen Schutz.



boon von Wirecard ist die erste voll digitalisierte mobile Bezahllösung, die völlig unabhängig von Banken und Netzbetreibern funktioniert.



* Verfügbarkeit siehe auf fitbit.com/fitbit-pay/banks



