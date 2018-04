Fundamental: Die Riksbank zögert noch mit einer Änderung ihrer geldpolitischen Richtung. Seit Februar 2016 liegt der Leitzins bei -0,5 Prozent. Eine Bestätigung ist auf der nächsten Sitzung am 26. April zu erwarten, wobei sich die Riksbank auch zum weiteren Vorgehen äußern könnte. Zwar stiegen die schwedischen Verbraucherpreise im März um 0,3 Prozent auf Monatssicht und 1,9 Prozent auf Jahressicht, doch blieb dieser Anstieg leicht unter der Erwartung. Die Analysten der Danske Bank nannten zudem das vorsichtige Agieren der Anleger an den Finanzmärkten als ein Grund für den steilen Anstieg der Euro-Kronen-Relation. Sollten die Anleger wieder risikobereiter werden, könnte sich im Währungspaar eine Abwärtskorrektur ergeben.

Technisch: Seit Jahresbeginn legte der Euro in Schwedischen Kronen mehr als sieben Prozent zu. Bei 10,48 SEK erreichte der Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen zum Ende der letzten Woche den höchsten Stand des laufenden Jahres und darüber hinaus den höchsten Stand seit Ende 2009. Technische Hürden, sofern in diesem Bereich noch existent, müssten aus jener Zeit bezogen werden. ...

