Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, stärkt seine Marktposition in Italien erneut.

Das Unternehmen beteiligt sich am Konzert- und Musicalveranstalter Vivo Concerti. Künftig wird CTS EVENTIM über eine seiner italienischen Tochtergesellschaften einen beherrschenden Anteil an Vivo Concerti halten. Die Transaktion umfasst weitere Aktivitäten des Vivo Concerti-CEOs Clemente Zard, die auf Vivo Concerti übertragen werden.

Clemente Zard hat Vivo Concerti in den vergangenen zwei Jahren als CEO geführt und Anfang des Jahres im Rahmen eines Management-Buyouts vom bisherigen Eigentümer Warner Music Italy erworben. Zu den Künstlern, deren Tourneen Vivo Concerti in den vergangenen Jahren in Italien organisierte, zählen sowohl internationale Acts wie Evanescence, David Guetta, Demi Lovato, Tokio Hotel, Sam Smith, ...

