Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Unibail-Rodamco von 245 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Instandhaltungen des Betreibers von Shopping-Centern dürften steigen, schrieb Analyst Michel Varaldo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Alles in allem gute Ergebnisse in diesem Jahr dürften das jedoch ausgleichen./bek/ag Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: FR0000124711