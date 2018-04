Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 81,50 Euro belassen. Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik sei eher schwach ins neue Jahr gegangen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ungünstige Wechselkurse hätten sowohl den Umsatz als auch den Auftragseingang belastet. Der operative Gewinn sei erheblich unter seiner Schätzung geblieben in Folge einer deutlich schlechteren Bruttomarge und gestiegenen Kosten./bek/ajx Datum der Analyse: 17.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2018-04-17/11:35

ISIN: DE0005550636