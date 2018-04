Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach der Beteiligung von Temasek via Kapitalerhöhung auf "Buy" belassen. Alles in allem scheine die Übernahme von Monsanto auf gutem Wege zu sein, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts, vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden. Die Einnahmen durch den Deal mit Temasek dürften in die Kalkulation von Bayer für die Kapitalerhöhung einfließen./bek/ajx Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: DE000BAY0017