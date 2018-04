Tesla stellt die Produktion des Model 3 zum zweiten Mal in etwa zwei Monaten ein. Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter, dass die Pause vier bis fünf Tage dauern wird, berichtete Buzzfeed am Montag. Tesla steht oder fällt mit dem Model 3, so zumindest war der Eindruck nach den jüngsten Unternehmensberichten. Auch Analysten sehen das Model 3 als Zünglein an der Waage ...

