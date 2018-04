Mit einem Quartalsergebnis von rund 39 TEUR (Vj. 44 TEUR) und einem Wertpapierumsatz von 2,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,2 Mio. EUR) liegen wir aktuell über unserer Planung. Dennoch sehen wir von einer Anhebung der Gesamtplanzahlen ab. Denn zum Einen muss beachtet werden, dass Ergebnis und Umsatz mehrheitlich durch nicht vorhersehbare Sondereffekte aus dem Bereich "Kaufangebote" und "Paketgeschäfte" getragen werden, zum Anderen das Basisgeschäft "Handel mit nicht börsennotierten Wertpapieren" aber nach wie vor leider schwach läuft. Darüber hinaus erwarten wir im Laufe des Geschäftsjahres weitere beträchtliche Rechtsanwalts- und Gerichtskosten um die Angriffe einer Aktionärsgruppe abzuwehren. Im 1. Quartal des Jahres 2018 sind diesbezüglich bereits runde 30 TEUR an Kostenaufwand zu verzeichnen.



Bei der Betrachtung des Wertpapierbestandes zum 31.03.2018 kommt es zu stichtagsbezogenen saldierten Abschreibungen in Höhe von rund 31 TEUR (Vj. 35 TEUR Zuschreibungen).



Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapierbestandes inklusive des Feinsilbergewichtskontos beläuft sich zum 31.03.2018 auf ca. 2,0 Mio. EUR (Vj. 1,7 Mio. EUR). Der vorhandene Liquiditätsbestand in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR (Vj. 1,0 Mio. EUR) soll auch in der Zukunft unsere voll umfängliche Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit von Banken absichern.



