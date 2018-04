Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach dem Kauf einer Biotechnologie-Anlage in den Niederlanden auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. In den nächsten Jahren dürfte das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen eine starke Nachfrage verzeichnen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wackers Position als eines der qualitativ besten Chemieunternehmen spiegele der Aktienkurs nicht wider./ajx/edh Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: DE000WCH8881