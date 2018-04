Frankfurt am Main (ots) -



- Platzierung der ersten digitalen Schuldscheinemission erfolgreich - Namhafte Investoren für den "grünen" Schuldschein der Verbund AG in Höhe von 100 Mio. Euro gewonnen - Transparenter und vereinfachter Emissionsprozess auf vc trade



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat den "grünen" Schuldschein der Verbund AG, Österreichs führendes Stromunternehmen, erfolgreich über die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc trade am Markt platziert. Zu den Investoren gehören die Allianz Global Investors GmbH, die UNIQA Österreich Versicherungen AG sowie die Frankfurter Sparkasse. "Wir freuen uns, dass die Platzierung innerhalb des avisierten Zeitfensters und der vereinbarten Konditionen gelungen ist", betont Peter Kollmann, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Verbund AG. "Der digitale Emissionsweg über vc trade in Kombination mit der langjährigen Expertise der Helaba hat sich bewährt."



Der "grüne" Schuldschein der Verbund AG in Höhe von 100 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Für die Emission nutzte die Helaba erstmals die Plattform vc trade, die den Gesamtprozess vollumfänglich digitalisiert. "Wir sind für unsere Kunden ständig auf der Suche nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten, denn die Nachfrage ist größer als das Angebot. Der grüne Schuldschein der Verbund AG erfüllt unsere Anforderungen bestens", erläutert Thomas Schneider, Leiter Abteilung European Corporate Loans der Global Investors GmbH, das Engagement des größten Einzelinvestors. "Die Emission über die neue Plattform hat sich ebenfalls bewährt: innovativ, transparent und einfach anzuwenden."



"Der Start in der Zusammenarbeit mit der digitalen Plattform ist uns gelungen", freut sich Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Helaba. "Dass wir für die erste Transaktion namhafte Investoren gewinnen konnten, bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen." So ist eine weitere Transaktionen über vc trade bereits im Markt.



Über vc trade



Die auf neusten Technologien basierende Plattform vc trade bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab und erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion. Emittenten, Investoren, die arrangierenden Banken sowie Anwälte und Ratingagenturen profitieren von einem durchgängigen, transparenten Kommunikationsstrang, gemeinsam nutzbaren Daten und Dokumentenräumen sowie integrierten Schnittstellen in die Abwicklungssysteme.



