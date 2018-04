Das noch junge Jahr 2018 beeindruckt laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hierzulande bereits jetzt mit schwergewichtigen Börsengängen (IPO). Trotz schwierigen Fahrwassers sei das erste Quartal ein "lebendiges IPO-Quartal" gewesen, schrieb Analyst Frank Klump in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kursentwicklung der neuen Aktien allerdings sei im aktuell schwierigen Marktumfeld noch "überwiegend bescheiden".

Für das streng regulierte Prime-Standard-Segment der Deutschen Börse - das einzige, das eine Aufnahme in die Dax-Familie ermöglichen kann - entschieden sich im ersten Quartal fünf Unternehmen. Zweien winkt bereits in Kürze die Chance auf einen Einzug in die Dax-Familie, die aus Dax , MDax , TecDax und SDax besteht. Mit dem Initial Public Offering (IPO) des Fachverlags Springer Nature steht außerdem bereits ein nächster Anwärter für den MDax oder SDax vor der Tür.

Die fünf Unternehmen, die zwischen Januar und März im Prime Standard der Deutschen Börse starteten - allen voran die Siemens-Medizintechniksparte Siemens Healthineers und die Vermögensverwaltungstochter DWS der Deutschen Bank - sammelten zusammen 6,77 Milliarden Euro bei den Investoren ein. Diese Summe liegt nur knapp unter dem seit der Finanzmarktkrise vor etwas mehr als 10 Jahren erreichten Rekordwert aus dem Jahr 2015, wie Klump hervorhob. Damals betrug das Platzierungsvolumen etwas mehr als 7 Milliarden Euro. Es wurde allerdings von insgesamt 15 Neuemissionen erzielt und bezog sich auf alle vier Quartale.

Siemens Healthineers mit einem Platzierungsvolumen von rund 4,2 Milliarden Euro, wird laut Klump bereits im Juni in den TecDax einziehen und dort ein Schwergewicht sein. "Mit der für September geplanten Neustrukturierung der Indizes der Deutschen Börse würde das Medizintechnikunternehmen zusätzlich auch in den MDax einziehen."

Für die DWS, die beim Börsengang knapp 1,5 Milliarden Euro einnahm, erwartet der LBBW-Analyst die Aufnahme in den SDax. Die drei anderen, der Arzneihersteller Dermapharm , der Gewerbeimmobilien-Spezialist Godewind und der Immobilienentwickler Instone Real Estate , werden hingegen wohl noch ohne Chance auf eine Zugehörigkeit zur Dax-Familie bleiben. Der Springer-Nature-Verlag, der in etwa vier Wochen den Gang aufs Parkett wagen dürfte, sollte nach den Worten des Experten je nach Ausgestaltung des Börsengangs dann im September eine Chance auf den Index der mittelgroßen Unternehmen haben. "Falls dies nicht klappen sollte, wäre für das Unternehmen jedoch zumindest ein Platz im SDax sicher."

Doch trotz des bereits beeindruckenden Platzierungsvolumens im ersten Jahresviertel ist die Kursentwicklung der Börsenneulinge bislang überwiegend enttäuschend. Anleger, die bei den IPOs zum Zuge kamen, müssen - mit Ausnahme der Healthineers-Aktionäre - aktuell überwiegend Verluste verkraften. Während die Healthineers-Aktie aktuell um 18 Prozent gestiegen ist, gaben die Kurse von DWS, Instone, Godewind und Dermapharm nach.

Übrigens: Im ersten Quartal gab es über diese fünf IPOs hinaus noch zwei weitere Börsengänge: Der IT-Sicherheitsspezialist Cyan und der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie Stemmer Imaging hatten sich für das neue Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen entschieden./ck/ag/jha/

