Fürstenberg Capital II. GmbH: Zinszahlung in 2018 / Heraufschreibung der stillen Einlage DGAP-Ad-hoc: Fürstenberg Capital II. GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Fürstenberg Capital II. GmbH: Zinszahlung in 2018 / Heraufschreibung der stillen Einlage 17.04.2018 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung gemäss Art. 17 MAR Fürstenberg Capital II. GmbH: Zinszahlung in 2018 / Heraufschreibung der stillen Einlage Heute, am 17. April 2018, wurde der Fürstenberg Capital II. GmbH ("Emittentin") von der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover ("NORD/LB") mitgeteilt, dass gemäß festgestelltem und geprüftem Jahresabschluss für die NORD/LB AöR im Geschäftsjahr 2017 gemäß HGB ein Bilanzgewinn entstanden ist. Dies hat zur Folge, dass zum einen gemäß § 6 Abs. 3 des zwischen der Emittentin und der NORD/LB geschlossenen Vertrages über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ("Beteiligungsvertrag") der Buchwert der stillen Einlage der Emittentin in der Bilanz der NORD/LB AöR per 31. Dezember 2017 auf den vollen Nennwert in Höhe von EUR 289,59 Mio. heraufgesetzt worden ist, und zum anderen die Zahlung einer Gewinnbeteiligung an die Emittentin für das Geschäftsjahr 2017 gemäß § 3 Abs. 2 des Beteiligungsvertrags erfolgen wird. Die Emissionsbedingungen der von der Emittentin begebenen Capital Notes (ISIN DE000A0EUBN9, Common Code 021983110, WKN A0EUBN, Dutch Security Code (Fonds Code) 15379, notiert an der Börse Euronext Amsterdam - Official Segment) sehen vor, dass Zahlungen auf die Capital Notes abhängig sind von Zahlungen, die die Emittentin aufgrund des Beteiligungsvertrags von der NORD/LB erhält. Gemäß § 6 Abs. 1 der Emissionsbedingungen der Capital Notes wird daher die für Zahlung am 30. Juni 2018 vorgesehene Zinszahlung auf die Capital Notes erfolgen. Eine Nachzahlungsverpflichtung der Emittentin in Bezug auf die im Jahr 2017 entfallene Zinszahlung besteht nicht. Fürstenberg Capital II. GmbH Meinbrexener Straße 2 37699 Fürstenberg/Weser Deutschland 17.04.2018 CET/CEST

