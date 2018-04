FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Krankenversicherungskonzern Unitedhealth hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Zudem schaut das Unternehmen zuversichtlicher in die Zukunft und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

In den ersten drei Monaten 2018 stieg der Nettogewinn auf 2,84 Milliarden US-Dollar oder 2,87 Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es 2,17 Milliarden bzw 2,23 Dollar. Vor Sonderposten ergab sich ein bereinigter Gewinn je Anteil von 3,04 Dollar, gut 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel mit 2,90 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 13,3 Prozent auf 55,19 Milliarden Dollar.

Der Konzern erhöhte seinen Ausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2018 auf 12,40 bis 12,65 Dollar, bisher lautete die Planung auf 12,30 bis 12,60 Dollar.

