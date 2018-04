Hamburg (ots) - Die Neuordnung an der Spitze des VW Konzerns ist kein Befreiungsschlag, sondern ein Rückschritt in die alten Zeiten der Deutschland AG. Denn Herbert Diess soll nach Medienberichten bis zu neun Jobs gleichzeitig übernehmen, "um Reibungsverluste zu minimieren". Doch die Zeit der einsamen Helden an der Spitze ist vorbei.



"Wer in Zeiten steigender Unsicherheit, volatiler Märkte und zunehmender Komplexität sein Unternehmensschiff sicher in den Hafen bringen will, setzt besser auf eine Führungsmannschaft, als auf einen einzigen Helden an der Spitze," resümiert der Hamburger Top Management Coach Olaf Hinz seine langjährigen Erfahrungen.



Die Praxis zeigt klare Vorteile für die Unternehmenslenkung durch kollegiale Führungsteams, die sich mit ihren Unterschieden, Rollen und persönlichen Machtansprüchen intensiv auseinandergesetzt haben. Ganz im Gegensatz zu den Führungsrunden, die immer noch erbitterte Schnittstellenkämpfe an den Einflussgrenzen ausfechten. Diese Manager sind allerdings bereit, die notwendigen sechs Schritte zu einem wirksamen Führungsteam zu gehen:



1. Seinen Wirkungsgrad kennen: Führungsteams haben klare Rollen 2. Die Kraft der Gruppe nutzen: Planen und Entscheiden unter Unsicherheit 3. Hart am Wind sein: Unterschiede schätzen und Widerstand nutzen 4. Alpha-Tiere nutzen: Macht und Einfluss ausbalancieren 5. Das Team verkaufen: Wirksame Informationspolitik statt Heldentum 6. Das Team pflegen: Regelmäßige Rüstzeiten schaffen Gelassenheit



Olaf Hinz ist ehemaliger Büroleiter von Peer Steinbrück und Top-Management-Berater.



Er fordert von Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft ein wirksames Management jenseits von Tools und Checklisten. Hinz ist Autor eines der wenigen Fachbücher zum Thema: "Das Führungsteam - wir wirksame Kooperation an der Spitze gelingt".



Er steht für Interviews zur Verfügung.



Pressekontakt: Olaf Hinz Poststrasse 33, 20354 Hamburg T: 04035085889 - M: presse@hinz-wirkt.de