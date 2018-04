Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen bauen die Eröffnungsgewinne bis zum Dienstagmittag aus. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 12.503 Punkte und der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent zu. Vor allem gute Konjunkturdaten aus China und positive Quartalszahlen aus den USA sorgen für Erleichterung. Netflix-Aktien sprangen nachbörslich in Reaktion auf gute Geschäftszahlen über 5 Prozent nach oben und setzen einen positiven Akzent für den gesamten Technologiesektor. In China wuchs die Wirtschaft im ersten Quartal um 6,8 Prozent und damit stärker als erwartet. Damit nehmen die Sorgen vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft ab.

Der ZEW-Konjunkturindex ist zwar weiter zurückgegangen. "Damit war aber zu rechnen", sagt ein Marktteilnehmer. Er meint, dass mindestens ein Anlauf von unten an die 200-Tagelinie des DAX um 12.660 Zähler erfolgen werde: "Auf fallende Kurse mag hier momentan keiner mehr setzen", so der Händler.

Bayer und Linde profitieren von Zuversicht in die Expansionspläne

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen Bayer mit einem Plus von 2 und Linde mit einem Aufschlag von knapp 3 Prozent. "Der Markt wird zuversichtlicher, dass Bayer die Monsanto-Übernahme bald gelingt", sagt ein Händler. Das übertrage sich auf Linde, die nach Praxair greift.

Mit dem Staatsfonds Temasek aus Singapur erhält Bayer einen neuen Großaktionär. Er kauft 31 Millionen neue Bayer-Aktien für 3 Milliarden Euro, damit kann Bayer die Übernahme von Monsanto zum Teil finanzieren. Die notwendige Kapitalerhöhung könnte nun kleiner ausfallen als gedacht.

Drägerwerk und DBAG schwach

Auf Unverständnis im Handel stoßen derweil die schwachen Geschäftszahlen von Drägerwerk im ersten Quartal. "Irgendwie bekommen sie die Situation immer noch nicht in den Griff", kommentiert ein Händler mit Blick auf den zurückhaltenden Ausblick. Drägerwerk habe vor allem ein Margenproblem, denn der Auftragseingang sei gestiegen. Die Probleme zeigten sich dabei in sämtlichen Regionen. Die jüngste Erholung der Aktie werde angesichts des schwachen Ausblicks wohl als unberechtigt angesehen werden. Drägerwerk brechen um 10 Prozent ein.

Auch die Aktien der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) stehen erneut unter Druck. Zwar sei die Gewinnwarnung vom Unternehmen mit Blick auf geringere Bewertungen ihrer Beteiligungen am Markt bereits erfolgt, heißt es im Handel, die konkreten Daten seien aber ernüchternd. So soll der Nettogewinn rund 10 bis 20 Prozent tiefer ausfallen als die 43 Millionen Euro, die als Referenzpunkt für die Unternehmensprognose dienen. DBAG geben 4,7 Prozent ab.

Dagegen steigen Medigene um 5,8 Prozent. Als Grund machen Händler positive Analystenkommentare zu Studienergebnissen gegen Prostatakrebs aus. Die Daten wurden bereits am Sonntag bei der American Association for Cancer Research vorgestellt und am Dienstag noch einmal per Pressemeldung veröffentlicht.

Sika mit gutem Jahresauftakt

Um 1,2 Prozent nach oben geht es für den schweizerischen Bau-Chemiekonzern Sika. Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal sind wie erhofft sehr gut ausgefallen. Ein Mix aus Akquisisitonen, positiven Währungseffekten und hauseigenem Wachstum sorgten für ein Umsatzplus von 11,9 Prozent. "Vor allem das organische Wachstum ist gut und dürfte dafür sorgen, dass auch andere Unternehmen aus der Spezialchemie positiv gesehen werden", sagt ein Händler. Der Ausblick für das Jahr wurde bestätigt.

