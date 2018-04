Noch in 2016 tendierte der Kakaopreis auf der Unterstützung von etwa 2.597 US-Dollar/Tonne grob seitwärts, rutschte zum Ende aber deutlich ab und fiel in den Bereich von 1.769 US-Dollar bis Mitte letzten Jahres zurück. An dieser Stelle startete anschließend eine einjährige Stabilisierungsphase, die zu Beginn von 2018 bereits einen ersten Aufwärtsimpuls an 2.157 US-Dollar erlaubte zu setzen.

Von da an legte der Kakaopreis steil zu und arbeitete sich an den vorherigen Widerstandsbereich von 2.597 US-Dollar heran. Obwohl ein direkter Ausbruch ausblieb und zuvor ein kleinerer Pullback vollzogen werden musste, überzeugten Bullen zuletzt mit ihrer Entschlossenheit und drückten die Kursnotierungen zu Beginn dieser Handelswoche auf frische Verlaufshochs aufwärts. Damit zeichnet sich eine Fortsetzung des positiven Trendverlaufs ab, dass auch die wöchentlichen COT-Daten bestätigen. Denn besonders der Überhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...