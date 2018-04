Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Abschied von Otto Wagner und Erwin Schrödinger. Der vielgeliebte "Blaue" mit Erwin Schrödinger drauf wird am 20. April 2018 wertlos, der 500-Schilling-Schein mit Otto Wagner gleichfalls. "Wertlos", das heißt: wirklich wertlos. Während man bei Gold- und auch einigen Silbermünzen annehmen bzw. hoffen kann, dass der Materialwert den Nominalwert überwiegt, haben Banknoten keinen Materialwert, sie sind nur Papier. Selten sind sie auch nicht, also mit einem Sammlerwert - und seien es nur wenige Euro - wird es nicht so schnell etwas: es sind diese beiden Banknoten im Gesamtwert von sage und schreibe 1,5 Milliarden Schilling ausständig. Diese 1,5...

Den vollständigen Artikel lesen ...