Die US-Bank JPMorgan hat Dropbox mit "Overweight" und einem Kursziel von 32 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstum des Online-Speicherdienstes dürfte sich im laufenden und kommenden Geschäftsjahr zwar in den Zehnprozentbereich abschwächen, er glänze aber durch seine Profitabilität, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist optimistisch, dass das Unternehmen seinen zahlenden Kunden weitere Dienstleistungen verkaufen kann und zudem viele weitere Kunden hinzugewinnen wird./ag/mis

Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN US26210C1045

AXC0187 2018-04-17/13:26