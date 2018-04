Das vierte Quartal von Twitter (WKN:A1W6XZ) war fast Kennzahl für Kennzahl beeindruckend. Das Soziale Netzwerk verzeichnete nicht nur zum allerersten Mal einen Profit, sondern überraschte auch die Anleger mit einer Rückkehr zum Umsatzwachstum. Die Aktien stiegen nach der Veröffentlichung des Berichts etwa 8 % - und sind seitdem auf diesem Level geblieben. Bei einem so starken Quartal und einem Kursgewinn von mehr als 100 % in den letzten 12 Monaten ist der Druck natürlich groß, wenn Twitter die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gibt. Kann man nachlegen? Der Bericht findet am 25. April statt. Hier die Dinge, auf die man ...

