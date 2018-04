Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Anwendung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen wie Parks und Sportplätzen, am Wasser und in Naturschutzgebieten verbieten. In der Landwirtschaft soll die Anwendung nur noch erlaubt sein, wo es Rückzugsräume etwa für Vögel gibt, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. Ein Verordnungsentwurf dazu gehe nun in die Ressortabstimmung. In Privatgärten dürften dann nur noch Profis mit Sachkundenachweis glyphosathaltige Mittel anwenden, wenn es nachweislich notwendig sei./ted/DP/das

