Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Coca-Cola von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 46 US-Dollar gesenkt. Im Vergleich mit dem Rivalen PepsiCo ziehe das organische Wachstum von Coca-Cola in diesem Jahr wohl stärker an, weshalb sich Pepsi-Papiere angesichts von Marktanteilsverlusten und kurzfristig begrenzter strategischer Optionen schwächer entwickeln dürften als Coca-Cola, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. PepsiCo stufte Goldman Sachs auf "Sell" ab./ajx/ag Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: US1912161007