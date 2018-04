Liebe Leser,

die Deutsche Bank bemüht derzeit den Rechenschieber. Was würde es bedeuten, wenn sie vollständig aus dem Handelsgeschäft aussteigen würde? Angesichts der niedrigen Rentabilität haben die Bankaufsichten darauf einen Blick - und die EZB deshalb die Deutsche Bank aufgefordert, dies durchzukalkulieren. "In einer rein analytischen Übung rechnen wir für die EZB durch, welche Effekte es hätte, wenn wir in unserem Handelsgeschäft kein Neugeschäft mehr machen würden", bestätigte Finanzvorstand ... (Achim Graf)

