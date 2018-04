Venezuela kommt einfach nicht zur Ruhe: Für den 20. Mai sind in Venezuela Präsidentschaftswahlen angesetzt. Zahlreiche Staaten - unter anderem Argentinien und Chile - haben bereits zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Das ist doch etwas ungewöhnlich. Was ist da los in Venezuela? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.