Freudenberg will seine Autozuliefertochter Vibracoustic an die Börse bringen - doch in diesem Jahr soll es nichts mehr werden.

Der Technologiekonzern Freudenberg hat keine Eile mit einem Börsengang seiner Autozuliefertochter Vibracoustic. "Wir ziehen einen Börsengang von Vibracoustic immer noch in Erwägung", sagte Vorstandschef Mohsen Sohi am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Weinheim. 2018 sei jedoch "nicht die richtige Zeit für einen Börsengang", ergänzte er.

Freudenberg habe auch so bis zu drei Milliarden Euro für etwaige Zukäufe zur Verfügung. "Wir brauchen das Geld im Moment nicht." Finanzvorstand Ralf Krieger ergänzte, ein Gang aufs Parkett sei im kommenden Jahr durchaus möglich. "Wir überlegen im Herbst, ob wir 2019 einen Börsengang wagen."

Auch nach einer Aktienemission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...