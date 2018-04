Der führende Hersteller von Sanitär- und Hydroniksystemen wird die Plattform verwenden, um die Beziehungen mit strategischen Großhändlern zu optimieren

CINCINNATI (USA), 16. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance hat heute bekanntgegeben, dass Legend Valve, der führende Hersteller von Ventilen, Armaturen, Rohrleitungen und Bauteilen für Sanitär- und Hydroniksyteme, die Plattform für lieferantengesteuerte Lagerverwaltung des Unternehmens einsetzt, um die Beziehungen mit seinen strategischen Großhändlern zu optimieren. Im Einzelnen wird der Wechsel zur lieferantengesteuerten Lagerverwaltung die Zusammenarbeit mit Bezug auf das Sortiment sowie die Messung der Leistungskennzahlen verbessern und darüber hinaus zu mehr Vertrauen bei den Führungsteams der Handelspartner führen.

"Legend Valve scheut keine Mühen dabei, unser Liefernetzwerk so effektiv wie möglich zu machen", sagt Larry Emmer, Vice President für Operations bei Legend. "Daher haben wir uns für TrueCommerce Datalliance entschieden: eine großartige Investition, um die volle Kontrolle über die Lagerverwaltung für uns und unsere großen Handelspartner sicherzustellen."

Tom Hoar, Director of Sales bei TrueCommerce Datalliance, sagte: "Legend Valve ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das innovative Wege finden möchte, um mit seinen Handelspartnern zusammenzuarbeiten. Wir sind hocherfreut darüber, das Unternehmen als Kunden gewonnen zu haben - das bestätigt erneut unsere immer größer werdende Rolle als führender Anbieter von Systemen für lieferantengesteuerte Lagerverwaltung für die Fertigungsindustrie."

TrueCommerce Datalliance gehört zu TrueCommerce, einem Anbieter von vollständigen gemanagten Servicelösungen. Mit seinen einheitlichen Handelsdienstleistungen und

-anwendungen verbindet TrueCommerce Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme über ein weltweites Handelsnetzwerk, dem mehr als 92.000 miteinander verbundene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören.

Über TrueCommerce:

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden, zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Verbinden. Integrieren. Beschleunigen.

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance erhalten Sie unter www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

