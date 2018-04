Ab sofort ist das Premium-Abonnement der App RISER verfügbar. RISER PRO enthält intelligente Funktionen für mehr Fahrvergnügen.



Wien (ots) - "Sometimes it's not important where you go, but how you get there." Unter diesem Motto hat das Wiener Start-Up RISER die Premium-Mitgliedschaft RISER PRO gelauncht, die ein essenzieller Begleiter fürs Motorradfahren sein soll. Die Basisversion wurde ebenfalls ausgebaut und bleibt kostenlos.



Zwtl.: RISER PRO: Der Weg ist das Ziel



RISER PRO bereichert Motorradausfahrten besonders in der Routenplanung: Dank komplexer Algorithmen kalkuliert RISER Adventure Routing kurvige oder superkurvige Routen. Das Abonnement wird durch Navigation, Live Tracking, offline Kartenmaterial und den Service reWind vervollständigt (in AT - 8,99 monatlich oder - 59,99 jährlich. Factsheet mit Details zu Funktionen von RISER PRO, Bildmaterial und Preisinformationen auf Anfrage.)



"Beim Motorradfahren geht es um kurvige Straßen und ein super Fahrerlebnis - also darum, wie die Route aussieht," so CEO Dominik Koffu. "Wir machen mit Adventure Routing bewusst den ersten Schritt hin zur Routenberechnung nach persönlichen Vorlieben. An weiteren Neuerungen dieser Art arbeiten wir bereits - auch für uns gilt: Der Weg ist das Ziel. "



Zwtl.: Neues auch in RISER Basic



RISER Basic ist ein umfassendes Tool für Motorradfahrerinnen und -fahrer. User können Routen entdecken, Fahrten aufzeichnen und sie mit anderen teilen. Statistiken und die Wetteranzeige sind als ebenfalls frei nutzbar. Neuerungen sind die RISER Web-Plattform, also der Zugriff via Computer, und die Routenplanung am Smartphone mit den Filtern "schnellster Weg" und "kurvig". Die soziale Komponente des Motorradfahrens wird, nebst Newsfeed, durch "Gruppen" oder "Getaways" zur Planung gemeinsamer Ausfahrten berücksichtigt.



App Store: [http://itunes.apple.com/app/id1087005682 ] (http://itunes.apple.com/app/id1087005682)Google Play Store: [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riserapp] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riserapp)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Nora Dejaco, Weronika Korban p: +43 0660 - 5571598 @: nora@riserapp.com, media@riserapp.com www.riserapp.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18868/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: RISER PRO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130306.rss2