Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die höhere Bewertung spiegele das starke Umsatzwachstum des Software-Anbieters für die Baubranche wider, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch habe das Unternehmen noch Potenzial bei der Effizienz. Als Konsequenz dürfte der Free Cashflow in den kommenden fünf Jahren kräftig steigen./bek/edh Datum der Analyse: 17.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0055 2018-04-17/14:06

ISIN: DE0006452907