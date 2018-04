Die Wall-Street-Größe Goldman Sachs hat zu Jahresbeginn vom regen Handel an den Finanzmärkten profitiert. Die Investmentbank verdiente im ersten Quartal unterm Strich 2,8 Milliarden Dollar und damit 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Geschäfte seien quer durch alle Sparten solide gelaufen, erklärte Bankchef Lloyd Blankfein am Dienstag in New York.

Besonders gut entwickelte sich das Handelsgeschäft mit Aktien, das um satte 38 Prozent zulegte. Der Handel mit Rohstoffen, Währungen und Anleihen legte um 23 Prozent zu. Konzernweit stiegen die Erträge - also die gesamten Einnahmen - im ersten Quartal um ein Viertel auf 10,0 Milliarden Dollar.

Mit den Ergebnissen übertraf die Bank die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.

Wegen der weltpolitischen Spannungen - insbesondere der von US-Präsident Donald Trump geschürten Furcht vor einem globalen Handelskrieg - hatten sich viele Anleger zu Jahresbeginn neu aufgestellt. Das hatte den Handel mit einem Schlag angefacht, nachdem es im vergangenen Jahr an den Finanzmärkten ungewöhnlich ruhig zugegangen war. Am An- und Verkauf von Wertpapieren verdienen die Banken über Gebühren mit.

Bereits die US-Großbanken Citigroup , Wells Fargo und Bank of America hatten über gestiegene Gewinne berichtet. Den Vogel schoss der amerikanische Branchenprimus JPMorgan Chase ab, bei dem unterm Strich im ersten Quartal 8,7 Milliarden Dollar übrig blieben. Von derartigen Gewinnen können Deutschlands Geldhäuser nur träumen. Die Deutsche Bank legt ihre Geschäftszahlen in der kommenden Woche vor./das

