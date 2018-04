Per Mail setzt ein Personaler der New Yorker Investmentbank Mitarbeiter unter Druck, bis nachts im Büro zu bleiben. Im Netz stößt das auf viel Kritik.

Viel Stress, lange Arbeitstage - der Job eines Bankers gilt als hart. Die kleine New Yorker Investmentbank Moelis & Co befeuert nun erneut die Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Finanzbranche.

Im Branchenforum Wall Street Oasis veröffentlichte offenbar ein Mitarbeiter des New Yorker Geldhauses eine interne E-Mail eines Personalers an die Analysten. Darin schreibt der Personaler: "Ich bin gerade durch den Flur gegangen und habe die folgenden Personen an ihrem Platz gesehen", und zählt anschließend elf Personen auf, deren Namen geschwärzt wurden. Der Haken an der Sache: Die E-Mail wurde nach Mitternacht verschickt.

"Ich weiß, dass ihr ALLE sehr hart arbeitet und mit mehreren Projekten sehr beschäftigt seid", heißt es weiter. Es kämen ständig neue Mitarbeiter ins Haus. Deswegen sei die einzige Möglichkeit für ihn, zwischen den Mitarbeitern zu unterscheiden, zu sehen, "wer in den frühen Morgenstunden im Büro ist".

Moelis zählt zu den sogenannten Investment-Boutiquen, kleinen Spezialinstituten, die den großen Investmentbanken das Leben schwer machen. Die Bank hatte im vergangenen Jahr den Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...