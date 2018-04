Liebe Leser,

BYD hat in den vergangenen Tagen viele Fragezeichen hinterlassen. Wer allerdings in diese Aktie investiert, hat nach Meinung von Chartanalysten immer noch beste Chancen auf steigende Notierungen. Denn die Aktie ist zwar in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert, allerdings sind nun deutliche Unterstützungen sichtbar. Diese greifen bereits in Höhe von mehr als 6 Euro, womit sich die innere Stärke des Trends zeigt. Merke: Bei einem erfolgreichen Comeback nach oben sind ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...