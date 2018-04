Sigma Systems von Light Reading als Finalist in drei Kategorien der Leading Lights Awards aufgrund der herausragenden Leistungen des Unternehmens in den Bereichen geschäftliche Innovation, Ausführung und Führung ausgezeichnet

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter von katalogbasierter Software, ist Finalist in den Kategorien Outstanding Digital Enablement Vendor und Private Company of the Year, während CTO Catherine Michel in der Kategorie Most Inspiring Women in Comms Finalistin der diesjährigen Leading Lights Awards ist.

Leading Lights, bereits im 14. Jahr eines der führenden Auszeichnungsprogramme der Kommunikationsbranche, würdigt die Topunternehmen der Branche und ihre Führungskräfte für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Kommunikationstechnologie, Anwendungen, Services, Strategien und Innovationen der nächsten Generation.

Glenn Gibson, Vice President Marketing bei Sigma Systems, kommentierte: "Es ist eine Ehre für Sigma, von Leading Lights mit diesen Auszeichnungen gewürdigt zu werden. Catherine Michel, unsere CTO, ist nicht nur in der Branche eine Inspiration, sondern auch bei Sigma selbst, und wir hegen die große Hoffnung, dass sie in der ‚Women in Comms'-Kategorie erfolgreich sein wird. Die Anerkennung im Rahmen des Digital Enablement und Private Company of the Year Award unterstreicht die gemeinsamen Spitzenleistungen aller Mitarbeiter von Sigma. Sigma engagiert sich leidenschaftlich für agile, kataloggesteuerte Lösungen, die Dienstleistern helfen, ihr nächstes innovatives Service- und Geschäftsmodell zu schaffen, verkaufen und bereitzustellen."

Die Geschäftskategorien untermauern, dass Sigma sich von Wettbewerbern abhebt, kontinuierlich innovativ ist, Investoren stolz und die Mitarbeiter glücklich macht. Mit dem Women in Comms Award soll eine Frau ausgezeichnet werden, die sich unermüdlich und wirksam für die Frauenförderung in der Kommunikationsdienstleisterbranche der nächsten Generation eingesetzt hat.

Die Gewinner der Leading Lights werden am Montag, den 14. Mai, bei den Leading Lights Awards in der Brazos Hall in Austin, Texas, bekanntgegeben.

Die vollständige Liste der Finalisten finden Sie hier: http://www.lightreading.com/automation/leading-lights-2018-the-finalists/d/d-id/742185

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180417005734/de/

Contacts:

Milner Strategic Marketing Ltd.

Chloe Purcell, +44 1473 633123

Strategic PR Manager

oder

Sigma Systems

Glenn Gibson, +1-416-827-6851

VP Marketing