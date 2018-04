Köln (ots) - Ab 18. April 2018 wird VOX-Gucken noch schöner: Der Kölner Sender zeigt sich in einem neuen Design, das on air, off air, online und mobil Maßstäbe setzt. Der Look ist frecher, moderner und jünger - und betont damit noch stärker als bisher den unverwechselbaren Markenkern des Senders. So wie das Programm ist auch das neue VOX-Design authentisch, nahbar und unverstellt. Aufgrund des großen Wiedererkennungswerts setzt VOX aber auch weiterhin auf die starke Senderfarbe Rot. Und als Key Visual bleibt selbstverständlich die beliebte rote Kugel erhalten; sie behält ihre Position als wichtigstes Corporate-Identity-Element des Senders und wird on air präsent eingesetzt.



"Das neue Design ist die konsequente Weiterentwicklung des uniquen VOX Looks - ein plakativer, moderner und hochwertiger Look mit Signalwirkung. Unseren Designern ist dabei der besondere Twist gelungen, einerseits so neu zu denken, dass das bisherige Design alt aussieht, aber gleichzeitig nah am gewohnten Look zu bleiben, damit sich unsere Zuschauer weiterhin bei VOX zu Hause fühlen", erklärt Jutta Hertel, Leiterin Marketing VOX.



Die neue Optik, die das bisherige Design aus dem Jahr 2013 ablöst, wird off air zuerst in den bundesweiten Plakatkampagnen und Anzeigen zur neuen Staffel der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zum Einsatz kommen. In diesem Kontext ist der neue Look bereits seit 6. April 2018 zu sehen.



Erste Eindrücke des neuen Designs finden Sie im VOX-Kommunikationsportal unter https://kommunikation.vox.de.



