Der französische Präsident macht Abstriche an seinem Plan für die EU und kommt damit Deutschland entgegen.

Emmanuel Macron wendet sich direkt an seinen wichtigsten politischen Partner: "Ich schlage Deutschland eine neue Partnerschaft vor", sagte der französische Staatspräsident. "Wir werden nicht oder nicht sofort über alles einig sein, aber wir werden über alles diskutieren". Das war im September 2017, als Macron seine erste große europapolitische Rede in der Pariser Universität Sorbonne hielt.

Nun hat Macron seine zweite große Ansprache zur Zukunft Europas gehalten - im Europaparlament in Straßburg. Dieses Mal nahm er das Wort Deutschland in 20 Minuten Redezeit kein einziges Mal in den Mund. Trotzdem enthielt seine Rede wichtige Botschaften an die Adresse der Regierung in Berlin.

Frankreichs Präsident hat Deutschland gewarnt - und zwar vor europapolitischer Untätigkeit. "Bloß nichts überstürzen, alles auf die lange Bank schieben - das wäre gleichbedeutend mit Lähmung", sagte der Mann, der mit einem europapolitischen Integrationsprogramm in den Wahlkampf zog und gewann.

Damals verhinderte Macron, dass der zweitgrößte Staat der EU in die Hand der rechtsextremen Marine Le Pen fiel - und darüber war die Erleichterung insbesondere in Deutschland sehr groß. Doch dann musste Macron feststellen, dass seine europapolitischen ...

