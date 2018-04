FIRST INVESTMENT PARTNERS stellt erstes spezialisiertes Haftungsdach für institutionellen Vertrieb zur Verfügung DGAP-News: First Investment Partners GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges FIRST INVESTMENT PARTNERS stellt erstes spezialisiertes Haftungsdach für institutionellen Vertrieb zur Verfügung 17.04.2018 / 15:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FIRST INVESTMENT PARTNERS IST SEIT ANFANG 2017 ALS REGULIERTER PLACEMENT AGENT AUF DEM MARKT. JETZT ERWEITERT DAS AUF INSTITUTIONELLE KUNDEN SPEZIALISIERTE HAUS SEIN GESCHÄFTSMODELL UND AGIERT ALS HAFTUNGSDACH IM BEREICH DER PROFESSIONELLEN INVESTOREN. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH hatte in 2017 bereits mehrere Mandate im Bereich der "Real Assets" mit Alleinstellungsmerkmalen verkünden können. "Mit der Umsetzung einer weitreichenden Regulierung durch die BaFin und der starken Fokussierung auf die Bedürfnisse, die sich aus der Diversifizierung institutioneller Portfolien ergeben, haben wir uns bereits klar vom Wettbewerb differenziert" stellt Hans-Jürgen Dannheisig, Sprecher der FIRST INVESTMENT PARTNERS fest. Nach den Vorgaben des KWG agiert die FIRST INVESTMENT PARTNERS nun zudem als Haftungsdachgeber für vertraglich gebundene Vermittler, die keine eigene Zulassung der BaFin für ihre Aktivitäten als Anlageberater oder Anlagevermittler haben. Die gebundenen Vermittler agieren nun i.S.d. § 2 Abs. 10 KWG exklusiv im Namen und auf Rechnung des Haftungsdachs der FIRST INVESTMENT PARTNERS, die für ihre Vermittler administrative und aufsichtsrechtliche Aufgaben übernimmt. "Mit der Erweiterung unseres Geschäftsmodelles und der Funktion als Haftungsdach in diesem speziellen Marktsegment können wir unsere Dienstleistungen für professionelle Anleger und Asset Manager weiter ausbauen" ergänzt Thomas Uhlmann, ebenfalls Geschäftsführer der FIRST INVESTMENT PARTNERS. "Wir freuen uns, sehr erfahrene Persönlichkeiten als Tied Agents gewonnen zu haben ". Zu den ersten Partnern des Haftungsdaches zählen Personen, die durch langjährige Tätigkeit einen reichen Erfahrungsschatz in verschiedenen Kundensegmenten und Regionen des institutionellen Geschäftes einbringen. Das Haftungsdach wird für natürliche Personen und Unternehmen angeboten. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH ist eine Gesellschaft Deutschen Rechts mit Sitz in München und ist im Handelsregister München unter der Nummer HRB 217961 eingetragen. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH hat am 24.02.2017 den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Es handelt sich um ein unabhängiges und unternehmergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 32 Abs. 1 KWG und verfügt über die Erlaubnis für Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) und Anlagevermittlung (§ 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG). Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24-28, D - 60439 Frankfurt. Geschäftsführer: Hans-Jürgen Dannheisig (Sprecher), Thomas W. Uhlmann Name und Sitz der Gesellschaft: FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH, München Leopoldstrasse 8-10 - 80802 München Telefon +49 89 9545 921-0 Telefax +49 89 9545 921-40 www.fipartners.de E-Mail: info@fipartners.de Die Umsatz-Identifikationsnnummer der First Investment Partners GmbH lautet DE 294755929. Das Team sowie die Partner der First Investment Partners setzen sich aus langjährig erfahrenen Persönlichkeiten im institutionellen Asset Management zusammen. Diese verfügen über umfangreiches Wissen über die europäische Investorenbasis und kennen die unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Anleger. Aufgrund der tiefen Kenntnis in verschiedenen Marktsegmenten können zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten ausfindig gemacht und beurteilt werden. Darüber hinaus verfügen die handelnden Personen über detailliertes Wissen bezüglich des regulatorischen und rechtlichen Umfeldes und die Fähigkeit Investoren Hilfestellungen zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.fipartners.de Ansprechpartner für die Presse: Hans-Jürgen Dannheisig +49 151 55892955 - dannheisig@fipartners.de 17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 675407 17.04.2018

