AMSTERDAM, Niederlande, 17. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 4. IBFD Africa Tax Symposium bringt Steuerfachleute aus Industrie, Praxis, Behörden, Zivilgesellschaft und Justiz zusammen, um wichtige Entwicklungen im Bereich der internationalen Besteuerung in Bezug auf Afrika zu untersuchen. Das diesjährige Symposium findet vom 9. bis 11. Mai im Sarova Whitesands Beach Resort in Mombasa, Kenia, statt.

In nur drei Jahren hat sich das IBFD Africa Tax Symposium (https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/Events/4th-IBFD-Africa-Tax-Symposium) zum wichtigsten Ereignis Afrikas hinsichtlich der Besteuerung entwickelt. Als jährliche Initiative der autonomen Denkfabrik stellt das Centre for Studies in African Taxation (https://www.ibfd.org/About-IBFD/IBFD-Centre-Studies-African-Taxation-CSAT) (CSAT) des IBFD mit dem Africa Tax Symposium eine Plattform für die laufende Diskussion über internationale steuerliche Entwicklungen und Themen in Bezug auf Afrika bereit.

Zu den Hauptthemen des diesjährigen Symposiums gehören die Auswirkungen des Multilateralen Instruments auf bilaterale Steuerabkommen, die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft in einem afrikanischen Steuerkontext, Verrechnungspreise und indirekte Steuern in Afrika sowie der globale Informationsaustausch und die Steuertransparenz im Post-BEPS-Zeitalter. Das Symposium wird in englischer Sprache abgehalten mit simultaner Übersetzung ins Französische.

"Von allen Veranstaltungen weltweit, die sich auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich der internationalen Besteuerung konzentrieren, gibt es nur sehr wenige, die diese Entwicklungen in einem afrikanischen Steuerkontext untersuchen. Das macht diese Veranstaltung so einzigartig", führte Belema Obuoforibo, Director des IBFD Knowledge Centre, aus. "Das Africa Tax Symposium ist ein wichtiger Weg für das IBFD, um steuerliche Expertise in der Region aufzubauen, indem gut recherchierte Meinungen diskutiert und praktische Lösungen untersucht werden, die in einem afrikanischen Kontext funktionieren. Wir freuen uns darauf, Steuerfachleute aus ganz Afrika und der ganzen Welt willkommen zu heißen."

Für das Symposium haben sich erneut viele Teilnehmer angemeldet. Vor dem Stichtag 23. April stehen nur noch begrenzte Plätze zur Verfügung. Um sich anzumelden und mehr über die Themen, Referenten und das Programm zu erfahren, besuchen Sie bitte die IBFD-Website (https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/Events/4th-IBFD-Africa-Tax-Symposium).

Unterstützt durch:

AITA (Africa Industry Tax Association)

Commonwealth Association of Tax Administrators

West African Tax Administration Forum

International Fiscal Association South Africa

Über das IBFD

IBFD (http://www.ibfd.org/) ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten (http://www.ibfd.org/Academic). In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten. Das IBFD hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und regionale Niederlassungen in Peking, Washington und Kuala Lumpur. Das Library and Information Centre (http://www.ibfd.org/Library) des IBFD gilt als die weltweit führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der internationalen und vergleichenden Besteuerung.

Die leistungsstarke, als führendes Kompetenzportal im Bereich der grenzüberschreitenden Besteuerung und Gesetzgebung anerkannte Tax Research Platform (http://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal) des IBFD ermöglicht es Steuerfachleuten in aller Welt, auf eine Vielzahl zuverlässiger und wertvoller Inhalte zuzugreifen und damit schneller und effektiver zu arbeiten.

Das umfangreiche Angebot des IBFD (http://www.ibfd.org/IBFD-Products) umfasst zudem Kurse (http://www.ibfd.org/Training), Fachblätter und Bücher sowie das Programm Master's Degree in International Tax Law (http://www.ibfd.org/Academic) (in Zusammenarbeit mit der Universität von Amsterdam). IBFD bietet außerdem Beratung für Regierungen (http://www.ibfd.org/Consultancy-Research) und individuelle Forschungsdienstleistungen für Kunden (http://www.ibfd.org/Consultancy-Research/Tax-Research-Services) an.

Über CSAT

Das Centre for Studies in African Taxation (https://www.ibfd.org/About-IBFD/IBFD-Centre-Studies-African-Taxation-CSAT) (CSAT) ist ein integraler Bestandteil des IBFD, einer unabhängigen und gemeinnützigen Stiftung. Folglich ist das CSAT vollständig autonom. Die Ziele des CSAT bestehen darin, gut recherchierte Meinungen über die Besteuerung in Afrika zu erarbeiten und bereitzustellen, die Forschung von Afrikanern für Afrika zu fördern und praktische Lösungen zu finden, die in einem afrikanischen Kontext funktionieren.

Diese Zielvorstellung dienen dem Ziel des CSAT, die Fähigkeit Afrikas zu verbessern, die für die Finanzierung von Entwicklungsprogrammen, den Betrieb essenzieller Dienstleistungen und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlichen Steuereinnahmen zu erzielen. Diese Zielvorstellung soll die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 2015 unterstützen, insbesondere Ziel 17: "Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen".