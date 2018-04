Europäische Aktienmärkte eröffnen am Dienstag mit moderaten Gewinnen DE30 bewegt sich weiterhin innerhalb eines bullischen Trendkanals Bayer (BAY.DE) steigt, da staatliche Firma aus Singapur dem Kauf von 31 Mio. Aktien zustimmt

Zusammenfassung:Die gestrige erfolgreiche Sitzung an der Wall Street und die nachlassenden geopolitischen Risiken haben dazu beigetragen, dass die europäischen Indizes bei der heutigen Eröffnung höher gehandelt wurden. Allerdings bleiben weitere Kursanstiege bislang aus, wie bspw. beim DE30 zu beobachten ist. Dieser bewegt sich weiterhin innerhalb eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals. Bullen könnten mit einer Bewegung in Richtung der oberen Grenze ein positives Signal liefern. Denken Sie außerdem daran, dass die chinesischen Daten von heute Nacht mehr Zuversicht geben könnten, das Wachstumsziel von 6,5% in diesem Jahr recht einfach zu erreichen.

Dem DE30 ist es bis jetzt gelungen innerhalb des Trendkanals zu bleiben. Allerdings müssen die Bullen einen Impuls liefern um die Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...